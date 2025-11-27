天皇賞・秋8着からの巻き返しを狙うタスティエーラはWコースで同レース出走のシュトルーヴェと併せ馬。3馬身追走から内に併せて馬なりのまま2馬身先着した。6F81秒4〜1F11秒4。騎乗したレーンは「前走よりレベルアップは間違いない」と上積みを強調。河原助手も「慎重に見極めてきたが、良化している。ダービー馬なので自信を持って挑戦したい」と力強く好勝負を誓った。