コスモキュランダは坂路で併せ馬。ラストはいっぱいに追われ先導役のアヴァランチ（2歳未勝利）を楽々と抜き去って3馬身先着した。4F52秒3〜1F12秒2。手綱を取った丹内は「いい動き。ばっちり。いい反応。言うことなし」と仕上がりを絶賛。前走の天皇賞・秋では超スローの上がり勝負で12着に終わっているだけに「スローだけは嫌。ペースが流れてほしい」と期待を込めた。