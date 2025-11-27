ブレイディヴェーグはWコースで単走追い。馬なりのままラスト1F11秒4をマークした。宮田師は「満足のいく動き。今回はスタンド前発走だし、メンコ着用でリラックスして走らせたい」と語った。この日、サンデーサラブレッドクラブは「目いっぱいの仕上げが続いています。レース後の疲労を考えると、今回が引退レースとなる可能性が高い」と公式HPで発表した。有終の美を飾るか。