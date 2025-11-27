天皇賞・秋3着から中3週のジャスティンパレスは泉谷（レースはC・デムーロ）を背にCWコースへ。4F標識から軽快にラップを刻み、4F52秒0〜1F11秒5をマーク。杉山晴師は「リラックスし、伸び伸び走れていてバランスも良かった」と笑みを浮かべた。前走は6番手からしぶとく脚を使った。「この舞台は合っていると思う。前走くらいゲートを出てくれたら」と思い描いた。