友道厩舎は2頭出し両騎が坂路で併せ馬。3馬身先行したアドマイヤテラは追走したヨーホーレイクに半馬身遅れてゴール板を通過。4F52秒8〜1F12秒7。友道師は「ラスト1Fを併せて気合を乗せるような形。太め感なく動きもいい」と納得の表情。左回りは2戦2勝で重賞初勝利も東京の目黒記念だった。「コーナリングが左回りの方がスムーズ。条件はいい」と一発を狙っている。