ダノンベルーガはWコースで僚馬ダノンエアズロック（4歳オープン）と併せ馬。2馬身先行から直線は外に併せ、いっぱいに追われて1馬身遅れでゴールした。6F83秒0〜1F11秒2。堀師は「調教は常に前進気勢がもうひとつで、促しながらになるが、20日はフルカップ（のブリンカー）よりさらに深いヴァイザーを着用。馬具の助けを借りて反応は出てきている」とコメントした。