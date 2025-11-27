京都大賞典8着から臨むドゥレッツァは、Wコースでクロミナンス（8歳オープン）と併せ6F80秒8〜1F11秒6。2馬身先行から直線は外に進路を取り、強めに追われて併入に持ち込んだが手応えはパートナーに見劣った。尾関師も「現時点では闘争心に火が付けられていない感じ」と辛口ジャッジ。「今日やったことで気が入ってくれれば」と追い切り後の変わり身を期待した。