7歳ヨーホーレイクは坂路でしっかりと負荷をかけた。先行するアドマイヤテラを捉えて半馬身先着。4F52秒1〜1F12秒6。友道師は「1週前に太め感があったので今日も最後しっかり。息遣いもいいし、いい雰囲気でG1を迎えられる」と伝えた。父ディープインパクトは3頭の産駒で父子制覇を達成。「動き、体つきもディープっぽい。底力を見せてくれれば」と血の後押しを期待した。