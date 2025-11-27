昨年2着同着シンエンペラーは坂井を背に坂路単走で4F54秒7〜1F12秒4。吉田一助手は「先週CWコースでビシッとやって今朝はしまいを伸ばす調整。動きはいい」とうなずく。前走愛チャンピオンS6着後、喘息（ぜんそく）と肺出血の影響で凱旋門賞をパス。「帰国後は順調で体重は510キロ（直近の計量で昨年ジャパンCが488キロ）ぐらい。いい体つきですよ」と期待を寄せた。