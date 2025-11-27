華やかなジャパンCウイークに12、13年と史上初めて同レースを連覇した歴史的名牝の急死が伝えられた。12年牝馬3冠制覇を含む国内外でG1・7勝のジェンティルドンナが25日に息を引き取ったことをサンデーサラブレッドクラブが26日、公式サイトで発表した。16歳だった。ジェンティルドンナは父ディープインパクト、母ドナブリーニ。栗東・石坂正厩舎所属で11年11月19日に京都でデビューし、12年に桜花賞からオークス、ローズS、秋