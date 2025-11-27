リチウムイオン電池を使ったモバイルバッテリーの発火実験（NITE提供）モバイルバッテリーの発火が相次いでいる。2024年の件数は20年と比べて2倍超に上り、今年に入ってからJR山手線や地下鉄、ホテルで発生。一方、事故防止に向けた取り組みも進んでおり、旅客機や高速バスでは、乗客に手元で管理するよう求める声かけを始めた。政府も対策強化に乗り出している。10月4日土曜日の昼下がり、大阪の中心部を走る大阪メトロ御堂筋