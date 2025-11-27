「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）阪神・才木浩人投手（２７）が２６日、都内で行われた「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ」に初出席した。今季は２４試合で１２勝６敗、防御率１．５５で初タイトルとなる最優秀防御率を獲得。一流選手に囲まれ、「すごく光栄なこと。その中に自分がいるというのもすごくありがたい」と素直な喜びを語った。監督、