女子ゴルフの今季最終戦ツアー選手権リコー杯は27日から4日間、宮崎・宮崎CCで開催される。前週に年間女王を決めた佐久間朱莉（22＝大東建託）は26日のプロアマ戦後「目標があるので、そこに向けて頑張りたい」と語り平均ストローク60台達成に意欲を示した。現在69・9382でランク1位。今大会通算1アンダーなら史上5人目の快挙。また成績に関係なく今季全試合出場で史上初の皆勤女王になる。「最後にいい終わり方をできたら」