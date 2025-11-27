阪神の伊原陵人投手（２５）が２６日、兵庫県西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸１６００万円から２０００万増の３６００万円でサインした。ドラフト１位の左腕に限れば、１年目の球団最高昇給額を更新。新人王には１３１票差で届かなかったが、来季も“何でも屋”としてチームに貢献する。（金額は推定）伊原は東京のＮＰＢアワードではなく、西宮の球団施設にいた。緑のスーツでビシッと決めて、晴れやかな