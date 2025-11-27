北海道・苫小牧警察署は11月26日、傷害の疑いで苫小牧市に住む会社役員の男（53）を逮捕しました。男は2025年10月29日、午後10時5分ごろから午後10時25分ごろまでに、苫小牧市柏木町1丁目のスナック店内や店を出てすぐの場所で、50歳の男性と49歳の女性に暴行を加え、けがをさせた疑いです。いずれもスナックの客同士で、事件の直前、男と男性が何らかの理由で口論となっていました。男性は男に胸倉をつかまれて押し倒されるなどし