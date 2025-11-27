【ナイロビ共同】西アフリカ・ギニアビサウの軍幹部は26日、憲法を停止し、権力を掌握したと主張した。国営テレビが報じた。エンバロ大統領の即時解任を決定したとしており、クーデターが起きた可能性がある。エンバロ氏はフランスメディアに対し「任を解かれ、大統領府で拘束された」と訴えた。欧米メディアによると、ギニアビサウでは23日、大統領選が実施された。エンバロ氏と有力野党候補の双方が勝利を主張し、緊張が高ま