ボクシング前ＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋ウエルター級王者の佐々木尽（２４）＝八王子中屋＝が２６日、都内で会見し、来年２月１９日に後楽園ホールで再起戦を行うことを発表した。相手は未定。６月にＷＢＯ世界同級王者ブライアン・ノーマン（米国）を相手に世界初挑戦し、５回ＫＯ負けで壮絶に散ったが「絶望してない。世界王者になるまで磨き続ける」と意欲。また、ノーマンは今月２２日にデビン・ヘイニー（米国）