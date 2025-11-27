けさ早く、東京・足立区の2階建て住宅で火事があり、4人がけがをしたほか、中学生とみられる10代の女性と連絡がとれていないということです。東京消防庁によりますと、午前4時すぎ、足立区西新井本町にある2階建ての戸建て住宅から出火しました。ポンプ車やはしご車など35台が出動し、火はおよそ1時間半後にほぼ消し止められましたが、建物の1階と2階のあわせて166平方メートルが全焼しました。警視庁によりますと、この家に住む90