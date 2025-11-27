巨人の大勢投手（２６）が２６日、ＷＢＣでの大谷との共闘に意欲を見せた。都内で契約更改に臨み、倍増の年俸１億８０００万円でサイン。ドジャース・大谷のＷＢＣ参加表明を受け、「（代表に）選ばれたい気持ちはありますし、選んでもらえる選手に常になっておきたいって気持ちは変わらない。他国の選手もすごいメンバーがそろっているみたいなので、大谷さんだけじゃなくて他国から見てもすごい盛り上がると思う」と胸を弾ませ