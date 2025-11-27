「第70回京阪杯」の追い切りが行われ、24年スプリンターズSを制したルガル（牡5＝杉山晴）が西村淳を背に坂路単走で4F52秒8〜1F11秒6の好時計をマークした。杉山晴師は「しまい重点にいい動き。昨年スプリンターズSを勝ってから、この馬の競馬ができていないので次への足掛かりとして、ここを狙ってきた」と復活への道を探っていることを強調。前走スプリンターズS12着から中8週でここへ。「京都芝1200メートルは実績があるし