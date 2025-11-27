阪神のドラフト1位ルーキーの伊原が、兵庫県西宮市内の球団事務所で初の契約更改交渉に臨み、2000万円アップの来季年俸3600万円でサインした。新人王レースで次点に終わった左腕は、2年目の飛躍を誓った。「正直言って自分の力不足。タイトルは自分の力でつかむもの。ただただ自分の実力不足だと思っている」今季は開幕1軍入りを果たし、28試合（先発17試合）登板5勝7敗、防御率2・29。4月20日広島戦（甲子園）でプロ初先発