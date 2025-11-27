「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）イースタン・リーグ記録部門表彰に、阪神からドラフト５位で指名された能登嵩都投手（２４）＝オイシックス＝が出席した。同リーグでは防御率２・６０、１２勝、勝率・７５０、１０２奪三振で投手４冠を達成。２軍での栄誉を糧に来季は新天地での活躍を強く誓った。「やっぱり１軍で勝負したい気持ちが