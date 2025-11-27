阪神・小幡は、1500万円増の年俸4000万円でサインし、球団からタイトル奪取指令が出たことを明かした。「来年は、ここ（球団）じゃなくて、ぜひあっち（NPBアワーズ）に行ってくれと言われました」26日、都内ではタイトルホルダーなど年間で活躍した選手が表彰されるNPBアワーズが開催。飛躍への期待を込め、熱い言葉をかけられた。7年目の今季は自己最多89試合に出場も、故障で離脱する期間もあり、遊撃のレギュラー奪取