◇NPBAWARDS2025supportedbyリポビタンD（2025年11月26日）両手の指を使わないと数えられないほど、タイトルを手にした。阪神の村上がこの日、NPBから表彰されたのは最多勝、勝率第1位、最多奪三振、そしてベストナインの4つ。他にもゴールデングラブ賞とスポニチ制定の最優秀バッテリー賞に選出されており、今季6つの賞に選ばれたことになる。MVPの佐藤輝を超える6冠だ。「2年ぶりにこの舞台に帰ってこられて良か