「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）ファームの選手を対象とした「デイリースポーツ選定技能賞」に阪神の育成・福島圭音外野手と、楽天・辰見鴻之介内野手が選定された。ウエスタントップの３３盗塁をマークした福島は「結果が全てだと思うのでアピールしていきたい」と強い決意を示した。辰見はイースタン１位の３１盗塁を記録した。デ