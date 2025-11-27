男子ゴルフのカシオ・ワールドオープンは27日から4日間、高知・Kochi黒潮CCで開催される。日米野球界で活躍した松坂大輔氏（45＝スポニチ本紙評論家）が主催者推薦のアマチュアとして初めてレギュラーツアーに参戦する。「やるからには最初から予選通過を諦めてやるわけにはいかない」と意気込んだ。プロ1年目のオフにゴルフを始めた。西武のキャンプ地が高知だったため「休みの日はだいたいここに来てましたね」と話す。1W