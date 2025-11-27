「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）プロ野球の２０２５年タイトル獲得者を表彰するＮＰＢアワーズが開かれた。以下は阪神・藤川球児監督（４５）の主な一問一答。◇◇−最優秀監督として表彰された。「やっぱりありがたいです。正力松太郎賞という最高の栄誉もありますし。いろいろなオフシーズンの表彰というものは僕を含めて