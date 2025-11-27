◇NPBAWARDS2025supportedbyリポビタンD（2025年11月26日）ベストナインを初受賞し、3年目で初のNPBアワーズに出席した阪神・森下が、昭和の歌謡スターばりの純白ジャケットで登壇し、会場内の視線を独占した。「せっかくこういう場なので、いつもとは違う格好をしたいな、と。タキシードもありかなと思って。ちょうネクタイにしました」普段から“虎のお祭り男”として躍動する男ならではのチョイスだった。黒