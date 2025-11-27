◇NPBAWARDS2025supportedbyリポビタンD（2025年11月26日）イースタン5冠をひっさげ虎に乗り込む。阪神からドラフト5位指名されたオイシックス・能登がNPBアワーズのファーム表彰式に出席し、来季は1軍タイトルホルダーとして帰還することを目標に掲げた。「やっぱり1軍で勝負したい気持ちが強いので、それが1軍でできれば、と思います」今季はエースとしてチームをけん引し、12勝（4敗）で防御率2・60。最多勝