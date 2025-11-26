都内で暮らすサユリさん（70代女性）は、思い出の詰まった築30年以上の一戸建てが、今では広すぎて管理が負担となり、売却や住み替えを検討せざるを得なくなっていました。さらに、接道2メートルの“敷地延長（旗竿地）”という特殊な形状が建て替えや売却を難しくし、「この家をどうすべきか」という悩みを深めていたといいます。一方で、隣家との一体売却により土地価値を高められる可能性も見えてきましたが、近隣事情が絡む慎