女子ゴルフ国内四大大会で今季ツアー最終戦の「ツアー選手権リコー杯」（２７日開幕、宮崎市・宮崎ＣＣ）のプロアマ戦が２６日、試合会場で行われ、ＲＩＣＯＨ所属の河本結（２７）が同大会にかける思いを口にした。地元・松山開催だった前週の大王製紙エリエール・レディースで発熱、この日も声はかれていたが「特に思い入れがある大会ですから」と河本。同大会初出場の２０１９年から現所属で、過去３度は同年の４位が最上位