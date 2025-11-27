全日本プロレスは２６日、都内で会見を開き、所属レスラーの青柳優馬（３０）が２３日に沼津市内で車同士の衝突事故を起こしたことを発表した。沼津大会終了後に自家用車で移動していたところ、交差点で赤信号に気付かず直進し、右側から直進してきた車両と衝突したという。さらに運転免許証が期限切れで失効していたことも判明。青柳は「更新期間に気付かず１年くらい過ごしていた。怠慢だと深く反省している」と謝罪。３カ月の