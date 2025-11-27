新潟県は11月26日、総額約73億円の補正予算案を発表しました。花角知事が再稼働を容認する判断を示した東京電力・柏崎刈羽原発をめぐり、再稼働を前提とした3100万円余りの広報費を計上。12月2日に始まる12月県議会で審議されます。 花角知事が26日に発表した県の12月補正予算案。総額は73億5700万円で、このうち柏崎刈羽原発の重大事故に備えた避難道路の整備費に22億6000万円を高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う防疫対策費