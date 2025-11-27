「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」が２６日、都内で開催され、阪神・佐藤輝明内野手（２６）が、生え抜きの野手では球団史上初となるセ・リーグＭＶＰに輝いた。本塁打と打点の２冠も獲得したセ界最強打者は、来年３月のＷＢＣ出場を表明した、ドジャース・