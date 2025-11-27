「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）阪神の森下翔太外野手（２５）が２６日、東京都内で行われた「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」に出席し、ベストナインの表彰を受けた。この日のためにオーダーしていた純白のタキシードに蝶（ちょう）ネクタイ姿で登場。来季は佐藤輝に続くＭＶＰ受賞を目標に