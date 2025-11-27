巨人は２６日、日本ハムから国内ＦＡ権を行使していた松本剛外野手（３２）と契約合意したと発表した。松本は１１年度ドラフト２位で日本ハム入団。２２年は打率・３４７で首位打者のタイトルを獲得した。２２年に２１盗塁、２４年には２０盗塁を記録するなど走塁技術も光る。巨人は外野手が今オフの補強ポイントの一つだった。今季は若手の台頭で出場機会を減らした松本だが、高い守備力と走力に巧打を兼ね備えた右打者だ。来