「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）ＮＰＢアワーズでセ、パ両リーグの新人王が発表され、セはヤクルトの荘司宏太投手（２５）、パはロッテの西川史礁外野手（２２）が選出された。西川は今オフの自主トレは「森下さんと一緒にやらせていただこうと思う」と阪神・森下翔太外野手（２５）と行うことを明かした。セを代表する右のスラッガーに