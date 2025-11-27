楽天は２６日、前米大リーグ・ヤンキース傘下３Ａの前田健太投手（３７）の獲得を発表した。米球界関係者によると、２年４億円程度の契約とみられ、巨人などの複数球団が獲得調査に動いている中で争奪戦を制した。加入が発表された７時間後、前田も自身のＳＮＳを更新。異例の長文メッセージで古巣・広島のファンに向け、直接謝罪する言葉をつづった。杜（もり）の都で再出発を図る。カープのエースとして君臨し、夢を追って海