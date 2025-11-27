巨人・岸田行倫捕手（２９）が２６日、都内の球団事務所で契約更改交渉を行い、２７００万増の年俸７０００万円でサインした。来年３月のＷＢＣへの出場を表明したドジャースの大谷とのバッテリーを熱望した。（金額は推定）今季は５月からスタメンの機会を増やし「守備、打撃と持ち味を発揮できた」と打率・２９３、８本塁打、３９打点と活躍。侍ジャパンには３月の試合に続き、１１月の強化試合・韓国戦にも招集された。「