日本相撲協会は２６日、大相撲初場所（来年１月１１日初日・両国国技館）の番付編成会議と臨時理事会を福岡国際センターで開き、関脇安青錦（２１）＝安治川＝の大関昇進を満場一致で決めた。ウクライナ出身初の大関となる安青錦は、安治川部屋の宿舎がある福岡県久留米市で昇進伝達式に臨み「さらに上を目指して精進いたします」とシンプルな口上を述べた。新十両昇進は日大出身の一意（かずま＝２４）＝本名・川渕一意、大阪府