£×£Å£Ó£Ô¡¥¤ÎÆ£°æÎ®À±¡Ê£³£²¡Ë¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡×¡ÊÍèÇ¯£±·î£±£°Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÅÚÍË¡¢¸å£±£±¡¦£°£°¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬£²£¶Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££Ô£ò£á£ö£é£ó£Ê£á£ð£á£î¤Î¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡Ê£³£°¡Ë¤¬¶¦±é¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£ºî²È¤Î²Æ¸¶¥¨¥ð¥¸»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿°¦Áþ±²´¬¤¯¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£ÆÉ¸å¤Ë¥¤¥ä¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡á¥¤¥ä¥ß¥¹¤Ç¡¢Æ£°æ¤Ï·ëº§¼°ÅöÆü¤ËºÊ¤¬²¿¼Ô¤«¤ËÆÇ¤òÀ¹¤é¤ì¤ë¡¢Èá·à