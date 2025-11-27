俳優の國村隼（７０）が、フジテレビ系スペシャルドラマ「ドビュッシーが弾けるまで」（１２月２４日、後１０・００）に主演することが２６日、分かった。悪人から善人まで幅広く演じてきた國村は初のピアノ演奏に挑戦する。最愛の妻を失い、人生の時計が止まった男性がピアニストの夢を諦めた青年と出会い、ピアノとウイスキーをきっかけに心を通わせ、亡き妻の願い「ドビュッシーの『月の光』を弾いて」をかなえるまでの奇跡