６月に解散したＴＯＫＩＯの元メンバー、国分太一（５１）が２６日、都内で代理人の菰田優弁護士とともに会見を実施。「コンプライアンス上の問題行為」を理由に日本テレビのバラエティー番組「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」（日曜、後７・００）を降板となり、無期限活動休止に入ってから初めて報道陣の前に姿を見せた。問題について涙ながらに謝罪し、どの行為がコンプライアンス違反に当たるのか同局と「答え合わせがしたい」と改