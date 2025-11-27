巨人の戸郷翔征投手（２５）が２６日、今季の悔しさを糧に来季の２００投球回達成を目標に掲げ、Ｖ字回復を誓った。都内で契約更改し、自身初の減俸となる６０００万円ダウンの年俸２億４０００万円でサイン。今季は２度の２軍降格を経験し、「最多勝、沢村賞は取りたいですけど、しっかり振り返って新たに目標を立てて臨みたい。来季は『２００イニング』を目標に。おのずと勝利数だったり防御率もいい数字が見えてくる」と決意