大谷はＷＢＣで共闘する侍ジャパンの若手へ金言を送った。投手では２３歳の高橋（中日）、打者では２５歳の小園（広島）らの若手の招集が見込まれる中、助言したいことについて「僕はいろいろけがをしてきたけど、健康でプレーするのが一番だと思う。かといって、安全に安全にいっていたら伸びるものも伸びなかったりするので、どれくらいギリギリを攻められるかというのが大事」と力を込めた。大谷はプロ入り後だけで右肘の２