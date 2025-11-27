女優の瀬戸さおり（３６）がイメチェン姿を披露した。２７日までに自身のインスタグラムを更新し「久しぶりにショートになりました」。胸のあたりまであったロングヘアをバッサリ。ボーイッシュなショートヘアになった。黒縁メガネも相まって、印象激変にフォロワーはびっくり。「メッチャお似合いですよ。メガネも」「とても短くされましたね。お似合いです」「素敵です」「似合ってる！！！」と絶賛。また「新しい役かな？