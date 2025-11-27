µð¿Í¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢£±£²·î£²£±Æü¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¸µ£È£Ë£Ô£´£¸¤Ç¡¢²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Ó£È£Ï£Ï£Ô£Ô£È£Å£Í£Ï£Ï£Î¡×¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë³°±ò¡Ê¤Û¤«¤¾¤Î¡ËÍÕ·î¡Ê£²£¶¡Ë¡£ºò¥ª¥Õ¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï³°±ò¤Ø¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿º£µ¨¤ÎÎ¢Â¦¤ò¡¢µð¿ÍÌî¼êÃ´Åö¤ÎÆâÅÄÂó´õµ­¼Ô¤¬¡Ö¸«¤¿¡×¡£¡ö¡ö¡ö¡ö