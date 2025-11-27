初の自国開催となったデフリンピックで、日本は過去最多となる５１個のメダルを獲得。太田陽介・選手団長は「大会を通じて、『聞こえなくても何でもできる』と、多くの人に知ってもらえた」と成果を誇った。大躍進の要因として、これまでにない健聴のスポーツ指導者や競技団体との連携強化が挙げられる。女子が金メダルに輝いたバスケットボールでは、昨夏のパリ五輪で女子監督を務めた恩塚亨氏が代表のアドバイザーとして知