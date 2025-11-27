１９２４年の第１回パリ大会から１００年を超え、節目の大会となったデフリンピック東京大会は２６日、１２日間の全日程を終えた。日本が獲得したメダル総数は、過去最多だった前回２０２２年カシアスドスル（ブラジル）大会の３０個を大きく上回り、５１個（金１６、銀１２、銅２３）に上った。主催者によると、東京大会には７９の国・地域や難民チームなどから約２８００人が参加。ウクライナ侵略を続けるロシアとベラルーシ