「令和7年秋の褒章伝達式」が26日、農林水産省で行われ、黄綬褒章を受章した横山典弘（57）が出席。鈴木憲和農林水産大臣から褒章を授与された。JRAは受章を記念して29日に東京競馬場のウイナーズサークルで4R（11時20分発走予定）終了後にセレモニーを実施する。